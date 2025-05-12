



"Gökkuşağını gördüğümde çocukluğumda yaptığım resimlerim aklıma geldi"





Gökkuşağını gördüğünde çocukluğunda yaptığı resimlerin aklına geldiğini ifade eden üniversite öğrencisi Emre Can Çetinkaya, "Yüce Rabbim Sivas'tan bereketini eksik etmedi. Çokta güzel bir gökkuşağı çıktı. Çok güzel bir görsel şölen oluşturdu.