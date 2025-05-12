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Sivas'ta sağanak sonrası gökkuşağı şöleni

Sivas'ta sağanak sonrası gökkuşağı şöleni

20:4312/05/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
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Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde çıkan gökkuşağı, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Sivas'ta akşam saatlerindeki yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünü adeta renklere boyadı. Kentte aniden bastıran yağmurun ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti.


"Gökkuşağını gördüğümde çocukluğumda yaptığım resimlerim aklıma geldi"


Gökkuşağını gördüğünde çocukluğunda yaptığı resimlerin aklına geldiğini ifade eden üniversite öğrencisi Emre Can Çetinkaya, "Yüce Rabbim Sivas'tan bereketini eksik etmedi. Çokta güzel bir gökkuşağı çıktı. Çok güzel bir görsel şölen oluşturdu.

Gökkuşağının kısa sürmesi bizi biraz üzdü. Gökkuşağını gördüğümde çocukluğumda yaptığım resimlerim aklıma geldi. Bu yüzden de çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.



#Sivas
#Gökkuşağı
#Sağanak yağış
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