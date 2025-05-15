‘GEREKLİ CEZAYI ALMADIĞI İÇİN BİRİLERİ CESARET BULDU'





İstanbul Başakşehir'de 1 Ocak 2024'te asansörde öldürülen ‘Eros' isimli kediyi hatırlatan Özge Nihan Çubukçu, "Ne yazık ki Eros'u öldüren kişi de hak ettiği cezayı almadı. Bu, bizim vicdanımızın sesiyle söylüyorum kabul edilemez. O ceza almadığı için bu şiddet sarmalı sürüyor ve sonunda Kadife'yi buldu. Evet, Kadife de tıpkı Eros gibi kamusal bir alanda insanların gözleri önünde kimsenin 'Ne yapıyorsun?' demediği bir ortamda öldürüldü. Kadife'nin ölümü, Eros'un ölümünden bile daha korkunç. Bir adam, eşek kadar büyük bir canlıyı uzun süren bir işkenceyle döverek öldürebiliyorsa ve bu sırada kimse müdahale etmiyorsa, bu toplumun vicdanını, insanlığını ve onurunu yitirmekte olduğunu gösterir. Eros'un katili gerekli cezayı almadığı için birileri cesaret buldu ve bugün göz göre göre bir eşek öldürüldü. Bu sarmal dönmeye devam ederse hedef artık sadece hayvanlar olmayacak, insanlara da ulaşacak" dedi.