Sivas'ta 2 kardeşin öldürüldüğü vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

Sivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin Ankara'da yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin S. (34) Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere kente getirildi. Yakalanan kişinin kayıp babanın arkadaşı olduğu ve 5 yıl önce babaya 500 bin TL'lik sahte senet imzalattığı ortaya çıktı.
Şüpheli Hüseyin S., Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmeden önce Sivas Numune Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüphelinin cinayetle ilgili gazetecilerin sorularına cevap vermediği görüldü.
Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi.
EVE MASKELİ GELMİŞ
Eve maskeli gelen Hüseyin S.'nin kıyafetlerini de değiştirerek farklı noktala bıraktığı tespit edildi.
Şüphelinin şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.
BABAYA 500 BİN TL'LİK SENET İMZALATILMIŞ
Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası ile Hüseyin S.'nin arkadaş olduğu, kayıp olduğu tarihte ise kendisine 500 bin TL'lik sahte senet imzalatıldığı ortaya çıktı.
Olay
Sivas'ta dün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etmişti.
25 saatlik kamera kayıtları incelendi
Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynırlarına attığını tespit etti.
Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüpheliyi yakaladı.