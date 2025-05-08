Sivas'ta 2 kardeşin öldürüldüğü vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

BABAYA 500 BİN TL'LİK SENET İMZALATILMIŞ





Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası ile Hüseyin S.'nin arkadaş olduğu, kayıp olduğu tarihte ise kendisine 500 bin TL'lik sahte senet imzalatıldığı ortaya çıktı.