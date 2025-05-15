Sivas'ta engelli bireylerin askerlik heyecanı

"KELİMELER YETMİYOR"





Engelli Tarık Karadağ'ın babası Emin Karadağ, "Böyle bir program düzenledikleri için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Duygusal anlar yaşadık. Allah razı olsun. Kelimeler yetmiyor" dedi.