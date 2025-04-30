Sivas'ta korkutan görüntü: 20 yıl öncede aynı yerde olmuştu! Tarlaya gidenler fark etti

Durumu ilgili kurumlara haber verdiğini belirten Gökkaya, "8 metre derinliğinde, 7 metre çapında bir obruk. 20 yıl önce de aynı bölgede ufak bir çöküntü meydana gelmişti. 20 yıl sonra daha derin halde tekrar oluştu. Yetkililer altta kireç taşı olduğunu ve bu nedenle çöküntünün meydana gelmiş olabileceğini söylediler." diye konuştu.