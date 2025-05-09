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Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Polis memuru yaralandı

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Polis memuru yaralandı

22:369/05/2025, Cuma
DHA
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Sivas'ta, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru A.A. yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Mahmut Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkış yapan C.K. yönetimindeki 58 AFC 072 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan polis memuru A.A.'nın kullandığı 58 ADM 907 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle polis memuru yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru A.A., sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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