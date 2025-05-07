Sivas'ta vahşet: İki kardeş evlerinde öldürülmüş halde bulundu

5 SAAT BİNADA KALAN, MASKE, GÖZLÜK VE ŞAPKALI ŞÜPHELİ ARANIYOR





Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor.