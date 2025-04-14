Sivas'ta zirai don meyve bahçelerine zarar verdi: Zarar yüzde 70-100 arasında

Sivas Valiliği zirai don ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle yaşanan ani sıcaklık düşüşleri, ilimizde başta meyve üreticileri olmak üzere tarım alanlarında zirai dona neden oldu. Gece saatlerinde eksi derecelerde seyreden hava sıcaklığı özellikle çiçek açan kayısı, kiraz, vişne, badem başta olmak üzere elma, ceviz, armut ağaçlarında zarara neden olmuştur. Don olayından meyvecilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerimiz başta olmak üzere tüm il genelinde olumsuzluklar yaşanmış ve yüzde 70-100 oranında zararlar meydana gelmiştir.