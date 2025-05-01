Son nalbant ustası 63 yıldır mesleğini sürdürüyor: Benden başkası bu bıçağı bu şekilde kullanamaz

"Benden başkası bu bıçağı bu şekilde kullanamaz"





Nalbantlıkta kullandığı bıçağın dikkat gerektirdiğini söyleyen Polat, "1962 yılında usta yanına çırak olarak girdim. O gün bugündür nalbant mesleği ile uğraşıyorum. Bu mesleği 63 senedir yapıyorum. Ben bu meslekten ekmek yiyorum ve seve seve yapıyorum. Bu mesleği başkası olsa yapmaz. Görenler beni tenzih ediyorlar. Civar köylerdeki 300 bin TL'lik inekleri tedavi ediyorum. 10 gün içerisinde toparlanıyorlar. Başka türlü tedavi edildiklerinde inek ayağa kalkamıyor. Seyyar olarak nalbant ustalığı yapıyorum. Numaramı bulup arıyorlar, ‘Gel hayvanımı çak' derlerse gidiyorum. Meslekte kullandığım bıçağı benden başkası daha iyi kullanamaz. Bıçaktan dolayı vücudumda bir sürü yara izi var. Bileğini kuvvetli tutmazsan düşer, kolunu yaralar ve sinirlere zarar verir" diye konuştu.