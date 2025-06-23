Tunca Nehri'nde yüksek sıcaklık nedeniyle bazı bölümler kurudu: Kum adacıkları oluştu

Aksal, "Giderek üretim şeklimizi değiştirmemiz lazım, bütün suyumuzu iyi depolamamız lazım. Suyu da en verimli şekilde kullanmamız lazım. Biz hükümet olarak su yatırımlarını yapıyoruz ama bir yandan da üreticilerin suyu çok dikkatli kullanmaları gerekiyor. Onun için belirli alanlara ekim yapılması gerekiyor. Üreticilerimiz çok fazla çeltik ekmek istiyor, bu işi de çok iyi yapıyorlar, talep de geliyor ama bu işin hesaplamasını çok iyi yapmak gerekiyor. Bu yıl da tabii sadece Edirne'de değil, tüm Türkiye'de kuraklık yaşanıyor. Biz bunu en iyi şekilde, üreticilerimizle, kooperatiflerimizle, sulama birlikleriyle birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Geçen yıl suyu çok iyi yönettik, inşallah bu yıl da suyu çok iyi bir şekilde yönetiriz ve üreticimizin ektiği ürünlere çok fazla zarar vermeden sezonu geçiririz" diye konuştu.