Türkiye yanıyor ama bu ilçede yaşayanlar donuyor: Temmuz ayında soba yakarak ısınıyorlar

Adana'dan Sarıkamış'a ağabeyinin yanına gelen Gözel Göydaş da çok sıcaktan çok soğuk bir yere geldiğini anlatarak, "Adana'da 44 derece sıcak vardı. Buraya geldim durulacak gibi değil, soba yakıyoruz. Çok soğuk, yorgansız battaniyesiz yatılmıyor." diye konuştu.