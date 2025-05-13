Türkiye'nin en büyükleri arasında: 6 milyarlık can suyu verildi! Çoğu artık yok

"Bölgede yaklaşık 14 saz delicesi saydık"





Yapılan sondaj çalışmasıyla 2019 yılında bölgeye su verildiğini hatırlatan Şekercioğlu, "Kuyucuk Gölü'ne 2019 Aralık'tan bu yana 6 milyar litreye yakın su verdik. Bu sayede Kuyucuk Gölü yok olmaktan kurtuldu. Kuyucuk Gölü bir sulak alan olarak varlığını sürdürüyor. Daha dün orada tekrar sayım yapmaya gittik, tabii eski kuşların çoğu artık yok. Fakat halen gölde bir miktar su var, bir miktar ördek ve yaklaşık 14 saz delicesi saydık. Bir çift çayır delicesi saydık ve tabii ki bol miktarda tarla kuşu, tarla çintesi ve diğer ötücü türler de mevcut." diye konuştu.





Şekercioğlu, gölün tekrar binlerce kuşa kavuşması için derelerin önünün açılmasının kritik önem taşıdığını ve bunu başardıklarını aktardı.