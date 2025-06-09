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'Uçan su' yağışlarla daha gür akıyor: Doğasever ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

'Uçan su' yağışlarla daha gür akıyor: Doğasever ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

13:019/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
AA
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Kars'taki Susuz Şelalesi, etkili olan yağışlarla daha gür akıyor.

Kars-Ardahan yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Susuz Şelalesi Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, burada hem piknik yapıyor hem de seyir terasından şelaleyi izleme fırsatı yakalıyor.

Şelale, çevresini kaplayan yeşil örtüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerden Vural Uygur, öğretmenlik yaptığını ve hobi olarak fotoğraf çektiğini belirterek, "İlimizin doğal güzelliklerini fotoğraf çekerek paylaşıyorum. Buraya ulaşım çok zor değil. Mesire alanlarında insanların hafta sonlarını keyifle geçirecekleri ortam var." dedi.

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