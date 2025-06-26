Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Yiyecek arayışında adeta birbirleriyle yarıştılar

Yiyecek arayışında adeta birbirleriyle yarıştılar

11:0826/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir bahçenin duvarına bırakılan bayat ekmekler, sabahın erken saatlerinde kargaların akınına uğradı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir bahçenin duvarına bırakılan bayat ekmekler, sabahın erken saatlerinde kargaların akınına uğradı.

Yiyecek arayışında olan kargalar, duvar üzerindeki ekmekleri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Ekmek parçalarını alabilmek için yoğun çaba sarf eden kargalar ve saksağanlar, zaman zaman birbirleriyle kavga etti.

#Kars
#Arpaçay
#Kuyucuk
#Ekmek
#Karga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖTV düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi: Hangi değişiklikler var, silindir hacmi ve motor gücüne göre yeni oranlar nedir?