Yiyecek arayışında adeta birbirleriyle yarıştılar

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir bahçenin duvarına bırakılan bayat ekmekler, sabahın erken saatlerinde kargaların akınına uğradı.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir bahçenin duvarına bırakılan bayat ekmekler, sabahın erken saatlerinde kargaların akınına uğradı.
Yiyecek arayışında olan kargalar, duvar üzerindeki ekmekleri kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
Ekmek parçalarını alabilmek için yoğun çaba sarf eden kargalar ve saksağanlar, zaman zaman birbirleriyle kavga etti.