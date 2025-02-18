Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" dedi.