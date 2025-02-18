Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor. Bu gerginliklerin ardından Özcan Deniz kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü sanatçının eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla olayın sorumlusu olarak aileyi hedefe koymuştu. Özcan Deniz'den sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerginliklerle gündemdeki yerini koruyor.
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.
Anne Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine dair yaptığı açıklamalar, Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'nin ağabeyi Ercan Deniz'i suçlamasına yol açmıştı.
Ailesinin açıklamalarının ardından Özcan Deniz, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü şarkıcının kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin sağlık durumuyla alakalı şöyle demişti:
"İftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış"
"Değerli ağabeyim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgâhlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, ağabeyime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun..."
"Tek gelir kaynağınız elleriniz arasından uçup gitti"
Ölsün de tüm mal varlığı hiç mücadele etmeden size kalsın diye dua edenleriniz açsın kulağını dinlesin. Rabbim 6 yaşındaki küçücük bir çocuğun rızkını sizin gibi kötülere nasip etmesin. Para için yapamayacağınız çirkinlik yok sizin, tek gelir kaynağınız elleriniz arasından uçup gitti diye şuurunuzu yitirdiniz. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı karşısında da hesap vereceksiniz. Sizin aileliğiniz yerin dibine batsın" ifadelerine yer verdi.
Hastaneye kaldırılan Deniz’in eşi bir hışımla telefonu eline alıp sosyal medya hesabından, “Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede ne düşündüğünün hesabı sorulacak!” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastanede yaşadıklarını ve sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı:
“Öncelikle telaştan arayan, soran tüm dostlara tüm sevgimle teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımı ile her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda”
Deniz ailesinde neler oluyor?
Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, bir magazin programında açıklamalarda bulundu.
Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" dedi.
Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.
"Dava açan taraf Ercan Deniz değil Özcan Deniz"
Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci, canlı yayına bağladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor.
İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı. Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e..."
"Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti" diyen Sibel Semerci, "6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü. Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor" dedi.