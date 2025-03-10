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Harry Potter ve Doctor Who'nun efsanesiydi: Ünlü oyuncu Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti

Harry Potter ve Doctor Who'nun efsanesiydi: Ünlü oyuncu Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti

14:1610/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
DHA
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‘Doctor Who' dizisi ve ‘Harry Potter' film serisindeki rolleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz oyuncunun menajeri Kim Barry, Metro'ya yaptığı açıklamada Simon Fisher Becker'ın pazar günü vefat ettiğini doğruladı.

Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün vefat ettiğini duyurdu.


‘Doctor Who' dizisindeki galaksiler arası karaborsacı ‘Dorium Maldovar' ve ‘Puppy Love' dizisindeki ‘Tony Fazackerley' karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmindeki ‘Şişman Keşiş' rolüyle de bilinyordu. 

Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry açıklamasında, “Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. ‘Dorium Maldovar' rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım” dedi.



Barry, ayrıca Fisher-Becker'ın yeteneklerine de değinerek, “Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fisher-Becker'ın eşi Tony de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, “Hesabı bir süre açık tutacağım ama yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağımdan emin değilim” açıklamasında bulundu.

#Harry Potter
#Doctor Who
#Simon Fisher-Becker

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