Naci Görür 'Bekliyoruz' diyerek Marmara Bölgesi'ni uyardı: Denizdeki fayları işaret etti

Dün, Çanakkale’ye bağlı Gökçeada'da 4.4; Mersin'de 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından Marmara Bölgesi'ni işaret ederek çok kritik uyarılarda bulundu.
Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Çanakkale'de ve çevre illerde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Mersin Toroslar'da 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Vatandaşlar korktu. Deprem nedeniyle Mersin'de vatandaşlar korkup sokaklara indi.
Prof. Dr. Naci Görür, Gökçeada'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara bölgesine dikkat çekti.
'Marmara depremini bekliyoruz'
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası Marmara depremi için açıklamalarda bulundu.
Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle;
Görür, "Ege Denizinde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAY fay zonunda. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor” dedi.