Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personeli alımı için kolları sıvadı. 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı başvurusu Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatına alım yapılacak pozisyonlar, çeşitli alanlarda personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek personelin taşra teşkilatında çalışmasını amaçlıyor. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımıyla ilgili başvuru detayları ve süreç hakkında bilgiler:
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden eDevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2 bin 390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 15-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı iş başvurusu için tıklayın
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve aranan nitelikler tablosu