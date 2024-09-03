Ankara okul servis ücretleri 2024 belli oldu: Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

Ankara okul servis ücretleri 2024 geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylaması sonrası toplu ulaşıma gelen yüzde 40'a varan zamların ardından belli oldu. Ankara okul servis ücretleri 2024 fiyat tarifesinin belli olmasıyla birlikte veliler Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun yanı sıra okul servisi kısa mesafe, uzun mesafe kaç kilometre, ne kadar sorularını gündeme getirdi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Ankara okul servis ücretleri 2024.
Ankara okul servis ücretleri 2024 belli oldu. Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri de belli oldu.
İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'deki zam oranının açıklanmasıyla 3 büyükşehirde okul servis ücretleri belirlendi. Okul servis ücretlerine, geçen yıla göre İstanbul'da yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de yüzde 20 zam yapıldı. İşte kısa mesafe, uzun mesafe Ankara okul servis ücreti...
Ankara Okul Servis Ücretleri 2024/2025 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk de başkentte söz konusu ücretlerin Oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.
Başkentte 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 40 artış olduğunu belirten Aktürk, geçen yıl 11 bin 930 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 16 bin 745 liraya, 13 bin 180 lira olan 3-6 kilometre ücretinin 18 bin 450 liraya, 15 bin 230 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 21 bin 320 liraya, 17 bin 720 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 24 bin 810 liraya yükseldiğini bildirdi.
Aktürk, servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 730 lira olacağı bilgisini vererek, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 550 lira olacağını kaydetti.