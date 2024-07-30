Anthony Martial, 24 Şubat 2000’de Lyon, Brezilya’da doğdu. Antony, futbola Grêmio Osasco'da başladı ve 2010 yılında São Paulo'ya gitti. 26 Eylül 2018'de Helinho ve Igor Gomes ile birlikte kulübün ilk takımına terfi etti ve Eylül 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Sağ kanat oyuncusu 2022'de Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Antony’ın hayatı ve futbol kariyeri.
Antony Matheus dos Santos, bilinen adıyla Antony, 24 Şubat 2000 Osasko, São Paulo, Brezilya'da doğdu. Antony, sağ kanat pozisyonunda görev yapan Brezilyalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir.
Antony, Osasko, São Paulo, Brezilya'da doğdu ve şehir merkezinden uzak bir yerde bulunan "Inferninho" adlı bir favelada büyüdü. Büyürken, futsal sevgisini sokak futboluyla birleştirdi ve teyzesiyle düzenli olarak São Paulo maçlarını izleyerek, sokaklarda ve bulabildiği her yerde futbol oynardı. Antony, Portekiz asıllıdır.
Antony Kariyeri
São Paulo FC (2010-2020): Antony, São Paulo FC'nin altyapısında futbol kariyerine başladı ve 2018'de A takıma yükseldi.
São Paulo FC'de başarılı bir performans sergiledi ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Ajax (2020-2022): Şubat 2020'de Ajax'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Ajax formasıyla Eredivisie ve KNVB Cup şampiyonlukları yaşadı.
Manchester United: 30 Ağustos 2022'de Ajax, Antony'nin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. İki gün sonra, Antony 95 milyon € (82 milyon £) transfer ücreti karşılığında Manchester United ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.
Antony Milli Takım Kariyeri
Antony, 15 Mayıs 2019'da Toulon Turnuvası için Brezilya U-23 kadrosuna seçildi. Takımıyla turnuvayı kazanan Antony, biri final maçında olmak üzere turnuvayı 2 golle tamamladı.
17 Haziran 2021'de 2020 Yaz Olimpiyatları için yeniden U-23 kadrosuna seçilen Antony, turnuvada tüm maçlarda forma giydi ve İspanya'ya karşı oynadıkları final maçında Malcom'un golüne asist yaptı ve böylece Brezilya U-23 maçı 2-1 kazandı.
millî takım ile ilk maçına 7 Ekim 2021'de Venezuela'ya karşı çıktı ve 3-1 kazandıkları maçta 1 gol kaydetti. 2022 FIFA Dünya Kupası için seçilen 26 kişilik Brezilya kadrosunda kendine yer buldu.