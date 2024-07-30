Antony Milli Takım Kariyeri

Antony, 15 Mayıs 2019'da Toulon Turnuvası için Brezilya U-23 kadrosuna seçildi. Takımıyla turnuvayı kazanan Antony, biri final maçında olmak üzere turnuvayı 2 golle tamamladı.

17 Haziran 2021'de 2020 Yaz Olimpiyatları için yeniden U-23 kadrosuna seçilen Antony, turnuvada tüm maçlarda forma giydi ve İspanya'ya karşı oynadıkları final maçında Malcom'un golüne asist yaptı ve böylece Brezilya U-23 maçı 2-1 kazandı.

millî takım ile ilk maçına 7 Ekim 2021'de Venezuela'ya karşı çıktı ve 3-1 kazandıkları maçta 1 gol kaydetti. 2022 FIFA Dünya Kupası için seçilen 26 kişilik Brezilya kadrosunda kendine yer buldu.







