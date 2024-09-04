Antony, tam adıyla Antony Matheus dos Santos, 24 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'nın São Paulo şehrinde doğmuş Brezilyalı bir futbolcudur. Hücum hattında sağ kanat pozisyonunda oynayan Antony, hızlı ve teknik yetenekleriyle dikkat çeker. Peki Antony hangi takımlarda oynadı? İşte Antony'nin futbol kariyeri.
Futbol kariyerine Brezilya'nın önde gelen kulüplerinden São Paulo FC'de başlayan Antony, burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 2020 yılında Ajax'a transfer oldu ve burada büyük bir çıkış yakalayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli maçlara çıktı. 2022 yılında ise Manchester United'a transfer oldu ve İngiltere Premier Lig'de oynamaya başladı. İşte Antony futbol kariyeri.
Antony kimdir?
Antony Matheus dos Santos 24 Şubat 2000 tarihide doğdu. Antony, sağ kanat pozisyonunda görev yapan Brezilyalı millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Manchester United forması giymektedir.
Antony, São Paulo altyapısında yetişti ve 2018 yılında kulüp için ilk maçına çıktı. 2020 yazında Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer oldu ve iki sezon boyunca iki Eredivisie şampiyonluğu ve bir KNVB Kupası kazandı. Antony'nin Hollanda'daki performansı, bir Eredivisie oyuncusu için ödenen en yüksek miktar olan 95 milyon € bonservis ücretiyle Manchester United'a transfer olmasını sağladı.
Antony, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Brezilya 23 yaş altı takımıyla altın madalya kazandı. Daha sonra ilk uluslararası maçına çıktı ve Ekim 2021'de Venezuela'ya karşı gol attı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmeye devam etti.
23 Şubat 2020'de Antony, Temmuz ayından itibaren beş yıllık bir sözleşme imzaladığı Ajax ile sözleşme imzaladı. Antony, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi ve böylece Ajax'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde "tüm grup maçlarını kazanan ilk Hollanda takımı" başarısında pay sahibi oldu. Antony, üç gol ve 1 asistlik performansıyla ligde "Aralık ayının en iyi oyuncusu" ve "Ayın Yeteneği" ödüllerini kazandı.
30 Ağustos 2022'de Ajax, Antony'nin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. İki gün sonra, Antony 95 milyon € (82 milyon £) transfer ücreti karşılığında Manchester United ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.
Antony millî takım kariyeri
Antony, 15 Mayıs 2019'da Toulon Turnuvası için Brezilya U-23 kadrosuna seçildi. Takımıyla turnuvayı kazanan Antony, biri final maçında olmak üzere turnuvayı 2 golle tamamladı.
17 Haziran 2021'de 2020 Yaz Olimpiyatları için yeniden U-23 kadrosuna seçilen Antony, turnuvada tüm maçlarda forma giydi ve İspanya'ya karşı oynadıkları final maçında Malcom'un golüne asist yaptı ve böylece Brezilya U-23 maçı 2-1 kazandı. Millî takım ile ilk maçına 7 Ekim 2021'de Venezuela'ya karşı çıktı ve 3-1 kazandıkları maçta 1 gol kaydetti. 2022 FIFA Dünya Kupası için seçilen 26 kişilik Brezilya kadrosunda kendine yer buldu.