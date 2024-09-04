Antony, São Paulo altyapısında yetişti ve 2018 yılında kulüp için ilk maçına çıktı. 2020 yazında Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer oldu ve iki sezon boyunca iki Eredivisie şampiyonluğu ve bir KNVB Kupası kazandı. Antony'nin Hollanda'daki performansı, bir Eredivisie oyuncusu için ödenen en yüksek miktar olan 95 milyon € bonservis ücretiyle Manchester United'a transfer olmasını sağladı.