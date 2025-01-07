Arif Nihat Asya (1904-1975), Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından biridir. Çok sayıda şiir ve deneme eserleri yazmıştır. Türk şiirinin milli sesi Arif Nihat Asya, Türk tarihini, kültürünü yansıtan şiirler yazmıştır. İşte Arif Nihat Asya'nın biyografisi, şiirleri ve deneme eserleri listesi.
Türk şiirinin milli sesi Arif Nihat Asya, Türk tarihini, kültürünü bir kuyumcu titizliğiyle ele alıp şiirleştirdi.
Arif Nihat Asya Kimdir?
Tarihçe:
1904: İstanbul'da dünyaya geldi. 7 günlükken babasını kaybetti.
1914-1923: "Gençlik" dergisinde ilk şiirleri yayımlandı.
Darülmuallimin-i Aliye'nin (Yüksek Öğretmen Okulu) Edebiyat Bölümünde eğitim gördü.
1924-1928: İlk şiir kitabı olan Heykeltıraş, öğrenciyken yayımlandı.
1928-1942: Adana Lisesi ile kız ve erkek öğretmen okullarında 14 yıl edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yaptı.
1940: 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu için kaleme aldığı Bayrak adlı şiiriyle tanındı ve "Bayrak Şairi" olarak anılmaya başlandı.
1950-1954: 9. dönem Adana milletvekilliği görevini yürüttü.
1962: Öğretmenlikten emekli oldu.
Emekliliğinin ardından İstanbul'da bazı gazetelerde yazılar yazdı.
1975: 5 Ocak'ta Ankara'da 70 yaşındayken hayatını kaybetti.
Şiir Türündeki Eserleri
- Heykeltıraş
- Yastığımın Rüyası
- Ayetler
- Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
- Kubbe-i Hadra
- Kökler ve Dallar
- Emzikler
- Dualar ve Aminler
- Aynalarda Kalan
- Bütün Eserleri
- Rubaiyat-ı Arif
- Kıbrıs Rubaileri
- Nisan
- Kova Burcu
- Avrupa’dan Rubailer
- Bayrak
Düşünce ve Deneme Türündeki Eserleri
- Kanatlar ve Gagalar
- Eşikli Kapı
- Terazi Kendini Tartamaz
- Tehdit Mektupları
- Onlar Bu Dilden Anlar
- Aramak ve Söyleyememek
- Kanatlarını Arayanlar
Arif Nihat Asya'nın Hayatı Hakkında Özet
Arif Nihat Asya (1904-1975), Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından biridir. "Bayrak Şairi" unvanıyla anılan Asya, özellikle millî değerleri, Türk tarihini ve kültürünü işlediği şiirleriyle tanınır. İstanbul'da doğmuş, öğretmenlik eğitimi aldıktan sonra edebiyat öğretmeni olarak uzun yıllar çeşitli okullarda görev yapmıştır. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu için yazdığı Bayrak şiiri, millî mücadele ruhunu yansıttığı için büyük ilgi görmüş ve klasikleşmiştir.
Edebiyat öğretmenliği yanında 9. dönem Adana milletvekilliği yapmış, emekli olduktan sonra yazılarını gazetelerde yayımlamıştır. Arif Nihat Asya, şiir ve deneme türünde çok sayıda eser vermiş; Türk milletinin kültürel ve tarihî değerlerini adeta bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir. Şiirlerinde samimi ve güçlü bir dil kullanmış, eserleriyle hem dönemin hem de günümüz okuyucusuna hitap etmeyi başarmıştır. 1975 yılında Ankara’da vefat etmiştir.