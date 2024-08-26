Armand Lauriente, Fransız bir profesyonel futbolcu. 4 Aralık 1998 yılında Fransa'nın Gonesse bölgesinde dünyaya geldi. Hızlı, çevik ve teknik yetenekleriyle dikkat çeken Lauriente, genellikle sol kanatta görev yapıyor ancak sağ kanat ve orta sahada da oynayabiliyor. Armand Lauriente’nin Sassuolo ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Peki Armand Lauriente hangi takımlarda oynadı? İşte Armand Lauriente’nin futbol kariyeri.

1 / 7 Futbol kariyerine Rennes takımının altyapısında başlayan Armand Lauriente, daha sonra çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.

2 / 7 2022 yılında İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'ya transfer oldu. Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.

3 / 7 Armand Lauriente kimdir, nereli kaç yaşında? Armand Lauriente, 4 Aralık 1998 Gonesse’da dünyaya geldi. İtalyan Serie B kulübü Sassuolo'da forvet veya sol kanat olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur.

4 / 7 Armand Lauriente kulüp kariyeri Laurienté, 23 Temmuz 2018'de Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen Ligue 2'de Orléans'a kiralandı.

5 / 7 Kulüpteki profesyonel ilk maçına 27 Temmuz 2018'de Lens'e karşı 2-0'lık lig yenilgisiyle çıktı. Lauriente, Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü.

6 / 7 Armand Lauriente, 31 Ağustos 2022'de İtalya'nın Sassuolo takımıyla sözleşme imzaladı. Lauriente, Fransa'nın genç milli takımında forma giyen bir oyuncudur.