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Bedia Ener (Yaprak Dökümü Neyyir Hanım) kimdir?

Bedia Ener (Yaprak Dökümü Neyyir Hanım) kimdir?

11:4914/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bedia Ener kimdir?

Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla başlanmış, 1970 yılında ise İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılmıştır. Ayrıca Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda görev yaptı. Neyyir Hanım karakteriyle Yaprak Dökümü dizisinde rol aldı. İşte Bedia Ener’in hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler.

Bedia Ener Öztep, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.


Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.

J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Bedia Ener, 14 Ocak 2025 tarihinde 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bedia Ener hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Bedia Ener'in rol aldığı bazı dizi ve filmler şunlardır:

Yaprak Dökümü (2006-2010): Neyyir Hanım

Çatı Katı Aşk (2020): Saadet Yılmaz

Ada Masalı (2021): Aliye

Kağıt Ev (2021): Pınar

Alev Alev (2021): İsmet


Menajerimi Ara (2020): kendisi

Canevim (2019): Hacı Anne

Küçük Kıyamet (2013-2015): Hediye

Kara Para Aşk (2014): Fatma

Gülbeyaz (2002): Duriye

Yeşeren Düşler (2006): Ayşe Akbaş

Yaprak Dökümü (2006-2010): Neyyir Hanım

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