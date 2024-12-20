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Muhammed El Colani Kimdir?

Muhammed El Colani Kimdir?

12:4220/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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HTŞ Lideri ve Askeri Harekat Komutanı Muhammed El Colani'nin asıl ismi Ahmed Hüseyin el-Şara'dır. Suriye'de Esad rejiminin düşmesinde büyük etkisi bulunan Muhammed El Colani Suriye asıllı ailenin evladı olarak Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir. Muhammed El Colani kimdir, kaç yaşındadır? Muhammed El Colani'nin hayatına dair ayrıntılar haberimizde.

Muhammed El Colani Kimdir?


Asıl adı Ahmed Hüseyin el Şara, takma adının okunuşu ise Ebu Muhammed El Golani'dir. Ailesi 1967'de savaş sırasında Golan Tepeleri'ndeki evlerini terketmek zorunda kaldı. Bu nedenle Colani takma adını kullanmaktadır.

Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el Colani, 1982 yılında babasının işi nedeniyle bulundukları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da doğdu. Colani ve ailesi 1989 yılında Şam'a dönüp ve Mezze Mahallesi'nde yaşamaya başladı.

1980'lerin sonuna doğru ailesi Suriye'ye döndü. 2003'te ABD işgaline karşı mücadele etmek için Irak'a giderek El Kaide'ye katıldı.





Irak'ta bir süre Amerikan hapishanesinde kaldı. 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle Suriye'de ortaya çıktı. El Kaide bağlantılı Nusra Cephesini kurdu. Bu örgüt daha sonra Heyet Tahrir Eş-Şam'a dönüştü.







Colani, uluslararası meşruiyet kazanabilmek için daha organize hareket etmeye ve ele geçirdikleri bölgelerde düzgün bir yönetim oluşturmaya çalışıyor.


Yönetimleri altındaki topraklarda azınlıkları koruyacakları sözü verdi.

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