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Cristian Medina kimdir?

17:24 - 4/09/2024 Wednesday
Yeni Şafak
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Cristian Medina kimdir?

Cristian Medina, Arjantinli bir futbolcudur. 1 Haziran 2002 tarihinde Moreno’da doğmuştur. Orta saha pozisyonunda oynayan Medina, futbol kariyerine Boca Juniors altyapısında başlamıştır. 2021 yılında Boca Juniors A takımında forma giymeye başlamış ve Arjantin liginde dikkat çeken performanslar sergilemiştir. Genç yaşına rağmen teknik becerileri, saha görüşü ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkmaktadır. İşte Cristian Medina’nın futbol kariyeri.

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Cristian Nicolás Medina, Arjantin futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Boca Juniors gibi köklü bir kulüpteki performansı ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk, onu geleceğin önemli oyuncularından biri yapma potansiyeline sahip kılıyor.

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Cristian Medina kimdir?

Cristian Medina, Haziran 2002 tarihinde Arjantin Moreno’da doğdu. Medina, Kasım 2012'de Boca Juniors'a transfer olmadan önce Rayo de Malaver'deki gençlik saflarından geçti.

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Sonraki sekiz yıl boyunca gençlik sistemlerinde kaldı ve orta saha oyuncusu, Nisan 2018'de River Plate'e karşı bir akademi Superclásico'sunda rabona golü attı.

Medina, teknik direktör Miguel Ángel Russo yönetiminde altı kez yedek kulübesinde yer aldığı için 2020 ortasında ilk takıma terfi etti.


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A takımdaki ilk maçına 14 Şubat 2021'de Copa de la Liga Profesional'de Gimnasia y Esgrima'ya karşı çıktı ve La Bombonera'da kalan yirmi dakika kala Leonardo Jara'nın yerine geçti.

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Medina, teknik direktör Diego Placente yönetiminde Arjantin'in 2017 Güney Amerika Şampiyonası'nı kendi topraklarında kazanan ve finalde Brezilya'yı yenen U15 takımının bir parçasıydı.


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İki yıl sonra Medina, Pablo Aimar'ın U17 takımı tarafından Peru'daki 2019 Güney Amerika Şampiyonası ve Brezilya'daki 2019 FIFA Dünya Kupası için seçildi. Paraguay'a karşı yedi maçta bir gol attı ve ilk turnuvayı kazandılar, ikincisinde üç kez yer aldılar ve son on altıya kaldılar.

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Cristian Medina Oyun tarzı

Medina, orta sahada çeşitli pozisyonlarda oynayabilmesine rağmen, esas olarak orta saha oyuncusudur.

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Bazı Arjantin medyası tarafından bir sonraki Fernando Gago olarak adlandırıldı.

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