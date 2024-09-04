İki yıl sonra Medina, Pablo Aimar'ın U17 takımı tarafından Peru'daki 2019 Güney Amerika Şampiyonası ve Brezilya'daki 2019 FIFA Dünya Kupası için seçildi. Paraguay'a karşı yedi maçta bir gol attı ve ilk turnuvayı kazandılar, ikincisinde üç kez yer aldılar ve son on altıya kaldılar.