DGS’de Dikkat Edilmesi Gerekenler





DGS sınavına giren bir öğrencinin puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de(Türkçe-Matematik) en az 0,5 ham puanının bulunması gerekir. Yani her iki alandan da en az 1 sözel 1 sayısal netiniz bulunmak zorundadır.





DGS puanı yalnızca girildiği sene içerisinde 1 yıl geçerlidir. Bir sonraki yıl kullanılamaz, yeniden sınava girmek gerekir.





Sınav süresi 150 dakikadır. Her soruya 1 dakika 25 saniye verilmiştir. Sınav süresinin kısa olması çoğu zaman sınavı yetiştirememekle sonuçlandırılabilmektedir. Bu sebeple süreyi oldukça idareli kullanmak gerekir.

DGS’de 30 adet tercih hakkı bulunmaktadır.





DGS tercihleriniz sonucunda istediğiniz her bölümü yazamazsınız. Yalnızca mezun olduğunuz bölüm ile ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih etme hakkına sahipsiniz.