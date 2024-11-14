DGS 2025 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM 2025 sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ilgili bilgileri paylaştı. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyenler için 2025 DGS başvuru ve sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Peki, ÖSYM 2025 DGS oturumu sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2025 ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oturum tarihlerine ilişkin takvimin ayrıntıları...
DGS sınavının 2025 yılında yapılacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 Dikey Geçiş Sınav (DGS) sınavı başvuru ve oturum tarihleri...
DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.
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DGS 2025 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?
DGS başvurusu 21 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUR?
Dikey Geçiş Sınavı yani DGS eşit ağırlık düzeyinde bir sınavdır. 120 sorudan oluşan sınav hem sözel hem sayısal ağırlıklıdır. Sınavın 60 sorusu Türkçe, 60 sorusu Matematik olmak üzere her bölümde 10’ar soruluk mantık sorusu da bulunmaktadır. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadan oluşmaktadır.
DGS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Her yanlış ilgili bölümün doğrusunu götürmektedir ( Sözel için yapılan 4 yanlış sözel kısmından 1 doğru götürmekte, sayısal için yapılan 4 yanlış ise sayısal kısmından 1 doğruyu götürmektedir).
DGS’de Dikkat Edilmesi Gerekenler
DGS sınavına giren bir öğrencinin puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de(Türkçe-Matematik) en az 0,5 ham puanının bulunması gerekir. Yani her iki alandan da en az 1 sözel 1 sayısal netiniz bulunmak zorundadır.
DGS puanı yalnızca girildiği sene içerisinde 1 yıl geçerlidir. Bir sonraki yıl kullanılamaz, yeniden sınava girmek gerekir.
Sınav süresi 150 dakikadır. Her soruya 1 dakika 25 saniye verilmiştir. Sınav süresinin kısa olması çoğu zaman sınavı yetiştirememekle sonuçlandırılabilmektedir. Bu sebeple süreyi oldukça idareli kullanmak gerekir.
DGS’de 30 adet tercih hakkı bulunmaktadır.
DGS tercihleriniz sonucunda istediğiniz her bölümü yazamazsınız. Yalnızca mezun olduğunuz bölüm ile ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih etme hakkına sahipsiniz.