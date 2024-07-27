Emekli maaş farkı ödeme tarihleri, emekliler tarafından merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından oluşan maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihleri duyurdu. Emekli maaş farkları, emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplarına yatırılacak. Peki emeklinin zam farkı ne zaman yatacak?
"Emeklinin zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkları hangi tarihte ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73'lük zam ve en düşük emekli aylığının 12.500 liraya yükseltilmesinin ardından, emeklilerin maaş farkı ödemelerini kontrol edebilmeleri için çeşitli sorgulama yöntemleri bulunmaktadır. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda teklifin kabul edilmesiyle birlikte fark ödemelerinin yapılacağı tarih netleşti. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkı ödeme işlemleri 4A, 4B ve 4C emeklileri için başlıyor. 2 milyon 441 bin 795 kişi, zamlı maaş farkını alabilecek.Maaş farkı ödemeleri, emekli aylığı alınan hesaplara yatırılacağından sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.
Bankaların mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar, emekli maaş farklarının hesaplara yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Alternatif bir yöntem olarak maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri üzerinden telefon aracılığıyla sorgulama yapabilirler.
Maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar 0850 258 00 00 numarasından, Halkbank aracılığıyla alanlar 0850 222 0400 numarasından ve Vakıfbank’tan alanlar ise 0850 222 0724 numarasından müşteri hizmetlerine bağlanarak toplam bakiyelerini kontrol edebilir ve sorgulama işlemi yapabilir.
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada “Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
KİMLER KAÇ AYLIK ÖDEME ALACAK?
Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,
2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,
3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.
Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."
4A,4B,4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHİ
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.
SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.