Emeklinin zam oranı yenilendi! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 12.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaş zamlarını belirleyen enflasyon verilerinin dördüncü aya ait rakamları açıklandı. Böylece, 4 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu ve memur maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici bir adım atıldı. Ekim ayında enflasyon farkının ilk defa oluşmasıyla birlikte, memur ve emekliler için beklenen maaş artışları daha belirgin hale geldi. İşte yeni memur ve emekli maaşı hesapları tablo halinde…
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon verilerinin dördüncüsü açıklandı. TÜİK’in ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yönelik ilk defa enflasyon farkı oluştu. Böylece, 6 aylık enflasyon oranına göre zam oranı şekillenmeye başlarken, 4 aylık verilere göre hesaplanan yeni maaşlar da netleşti. İşte, kalem kalem güncellenmiş emekli ve memur maaşları…
MEMUR VE EMEKLİYE ZAM İÇİN 4 AYLIK RAKAMLAR NETLEŞTİ
Temmuz ayından itibaren oluşan enflasyon farkının yüzde 10’u aşmasıyla, memur ve memur emeklisi için ekim ayında ilk kez enflasyon farkı oluştu. Ekim ayı verilerine göre, enflasyon farkı yüzde 1,87 seviyesine ulaştı.
Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memur zam oranı ise yüzde 7,99 seviyesine yükseldi. TÜİK’in ekim ayına ait enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, Ocak 2025 zam oranlarına ilişkin hesaplamalar da şekillendi.
4 Aylık Emekli Zam Oranı Yüzde 12,06 Oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon oranında zam alacak. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki maaşlarına yüzde 12,06 oranında bir artış yapılması bekleniyor.
Kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının da eklenmesiyle nihai zam oranı kesinleşecek.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Yeni Maaşları Ne Kadar Olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 12,06 oranında artırıldığında taban maaş 12.500 TL’den 14.007 TL seviyesine çıkacak.
Ancak, yüzde 20'lik ek refah payı da eklenirse taban maaşın yaklaşık 15.000 TL olması gündemde. Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerinden sonra netleşecek.
4 Aylık Memur Zammı Yüzde 7,99 Oldu
Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması farklı bir sistemle yapılmaktadır. Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme zammı alan memurlar, Ocak 2025’te yüzde 6’lık bir toplu sözleşme zammı daha alacak.
Buna ek olarak, Temmuz ayında alınan yüzde 10’luk zam üzerinde oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak gerçekleştiği için memur ve memur emeklileri için de ilk kez yüzde 1,87 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş oldu.
Böylece Ocak zammı, yüzde 6'lık toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 7,99 seviyesine ulaştı. Kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına yansıtılacak zam oranı kesinleşmiş olacak.
İŞTE GÜNCEL MAAŞ HESAPLAMALARI
Mevcut maaşı 12.500 TL olanlar için yeni maaş 14.008 TL.
Mevcut maaşı 12.600 TL olanlar için yeni maaş 14.120 TL.
Mevcut maaşı 13.000 TL olanlar için yeni maaş 14.568 TL.
Mevcut maaşı 13.500 TL olanlar için yeni maaş 15.128 TL.
Mevcut maaşı 15.000 TL olanlar için yeni maaş 16.809 TL.
Mevcut maaşı 15.500 TL olanlar için yeni maaş 17.369 TL.
Mevcut maaşı 16.000 TL olanlar için yeni maaş 17.930 TL.
Mevcut maaşı 18.000 TL olanlar için yeni maaş 20.171 TL.
Mevcut maaşı 19.000 TL olanlar için yeni maaş 21.291 TL.
Mevcut maaşı 20.000 TL olanlar için yeni maaş 22.412 TL.
Mevcut maaşı 24.000 TL olanlar için yeni maaş 26.894 TL.
Mevcut maaşı 25.000 TL olanlar için yeni maaş 28.015 TL.
Mevcut maaşı 26.000 TL olanlar için yeni maaş 29.136 TL.
Mevcut maaşı 30.000 TL olanlar için yeni maaş 33.618 TL.
Mevcut maaşı 31.000 TL olanlar için yeni maaş 34.739 TL.
Mevcut maaşı 32.000 TL olanlar için yeni maaş 35.859 TL.
Mevcut maaşı 39.000 TL olanlar için yeni maaş 43.703 TL.
Mevcut maaşı 40.000 TL olanlar için yeni maaş 44.824 TL.
Bu liste, 4 aylık %12,06 enflasyon artışına göre güncellenmiş maaşları göstermektedir.