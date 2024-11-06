Emeklinin zam oranı yenilendi! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 12.500 TL maaş alanlar...

Buna ek olarak, Temmuz ayında alınan yüzde 10’luk zam üzerinde oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak gerçekleştiği için memur ve memur emeklileri için de ilk kez yüzde 1,87 oranında bir enflasyon farkı oluşmuş oldu.