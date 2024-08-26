Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi. Felix Ohis Uduokhai, stoper pozisyonunda oynayan Alman profesyonel futbolcu. Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giymektedir. Peki Felix Uduokhai kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, oyuncunun kariyeri…
Felix Uduokhai 9 Eylül 1997 yılında Almanya’da dünyaya geldi.Nijerya asıllı Alman oyuncu stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero olarak da forma giyebiliyor.
Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor. Profesyonel Futbol kariyerine 2008-09 sezonunda Aue Altyapısında başladı.
1860 Münih’te farklı yaş kategorilerinde forma giyen Felix Uduokhai, 17-18 sezonunda Wolsburg’a transfer oldu.
2020-21 sezonunda ise Wolsburg’tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Augsburg takımına transfer oldu.
Bundesliga’da toplam 150 maçta süre alan stoper 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Geçtiğimiz sezon ise Bundesliga’da toplam 33 karşılaşmada 2 bin 922 dakika süre aldı.
Felix Uduokhai, İstanbul'da
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında açıklamada bulunmayan Uduokhai, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi. Alman futbolcu, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.