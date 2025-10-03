İBB’nin sağladığı Genç Üniversiteli Desteği başvuruları sürüyor. Öğrencilerin gelir durumu dikkate alınarak yapılan destek ödemeleri, bu yıl 20 bin TL olarak belirlendi. Başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Peki, öğrencilerin merakla beklediği İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte İBB burs başvuru şartları ve sonuç tarihine ilişkin detaylar.
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları 23 Eylül 2025’te başladı. Öğrenciler 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını yapabilecek.
İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?
“İstanbul Senin” uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilir.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar başvurular tamamlandıktan sonra belli olacak.
İBB BURSU NE KADAR?
Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.
Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.