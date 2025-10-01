İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine destek ödemesi yapılıyor. İBB burs başvuruları 23 Eylül'de başladı. Genç Üniversiteli Desteği başvurusu gencuniversiteli.ibb.istanbul ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. Peki Genç Üniversiteli Desteği başvurusu ne zaman bitecek? İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR? 23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak. Öğrenciler başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilir. Genç Üniversiteli Desteği'ne; açık öğretimde ve yurt dışında okuyan, ücretli değişim programında bulunan, ön lisans ve lisans için 30 yaş üstü, yüksek lisans ve doktorada da 40 yaş üstü başvuruda bulunamıyor.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER? · T.C. vatandaşı olmak, · Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi, · Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak, · Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40, · Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, · Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, · Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.