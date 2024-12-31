iPhone SE 4 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında merak ettiğiniz her şey burada! Apple'ın uygun fiyatlı amiral gemisi olarak öne çıkan iPhone SE 4, güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera sistemiyle gelecek. Cihazın, iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacağı ve önemli donanım iyileştirmeleri sunacağı öngörülüyor. İşte iPhone SE 4'ün beklenen özellikleri: