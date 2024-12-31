Apple’ın uygun fiyatlı akıllı telefon serisinin yeni modeli iPhone SE 4, modern tasarım, güçlü işlemci ve geliştirilmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Çıkış tarihi için net bir bilgi olmasa da, 2025 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Peki iPhone SE 4 özellikleri neler olacak, tasarımı nasıl? İşte iPhone SE 4 fiyatı ve teknik detaylar.
iPhone SE 4 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında merak ettiğiniz her şey burada! Apple'ın uygun fiyatlı amiral gemisi olarak öne çıkan iPhone SE 4, güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera sistemiyle gelecek. Cihazın, iPhone 14'e benzer bir tasarıma sahip olacağı ve önemli donanım iyileştirmeleri sunacağı öngörülüyor. İşte iPhone SE 4'ün beklenen özellikleri:
Ekran: 6.1 inç boyutunda OLED ekran, 1170 x 2532 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızıyla gelecek.
İşlemci: Apple'ın A18 Bionic çipiyle donatılacak.
RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR5 RAM seçenekleri sunulacak.
Depolama: 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut olacak.
Kamera: Arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunacak.
Bağlantı: Apple'ın kendi geliştirdiği 5G modemi kullanarak 5G desteği sunacak.
Güvenlik: Face ID desteğiyle birlikte gelecek; Touch ID kaldırılacak.
Bağlantı Noktası: USB-C portu kullanılacak.
Batarya: 3.279 mAh kapasiteli batarya, 20W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunacak.
iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisinin yeni üyesi iPhone SE 4'ün, 2025 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.
iPhone SE'nin fiyatı ne kadar olacak?
Mevcut sızıntılar ve önceki iPhone SE modellerinin fiyatlarına dayanarak, iPhone SE 4'ün 400-500 Dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.