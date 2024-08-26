Ismail Jakobs, günümüz futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biridir. Özellikle hızı ve savunma becerileriyle ön plana çıkan Jakobs, kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giymiştir. Aslen Senegalli olan Ismail Jakobs, Almanya'da doğmuştur. 17 Ağustos 1999 doğumlu olan Jakobs, genç yaşına rağmen deneyimli bir futbolcu olarak kabul edilir. Peki Ismail Jakobs hangi takımlarda oynadı, transfer olduğu kulüpler hangileri? İşte Ismail Jakobs futbol kariyeri.

1 / 5 Ismail Joshua Jakobs, 17 Ağustos 1999 Köln4de doğdu. Sol bek pozisyonunda görev yapan Almanya doğumlu Senegalli millî futbolcudur. İsmail Jakobs, futbola FC Köln altyapısında başlamıştır. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2019 yılında FC Köln'ün A takımına yükselmiştir. Sol kanatta oynayan Jakobs, hız, çeviklik ve fiziksel gücüyle bilinir. Aynı zamanda savunma becerileri de gelişmiş olduğundan, sol bek pozisyonunda da görev alabilmektedir. İşte İsmail Jakobs futbol kariyeri.

2 / 5 İsmail Jakobs, FC Köln formasıyla ilk Bundesliga maçına 2019 yılında çıkmıştır. Kısa sürede takımın düzenli oyuncularından biri haline gelmiş ve özellikle 2020-2021 sezonunda önemli katkılarda bulunmuştur. FC Köln forması altında oynadığı süre boyunca Almanya'nın en üst liginde kendini kanıtlama şansı bulmuştur.

3 / 5 2021 yazında İsmail Jakobs, Fransa Ligue 1 takımlarından AS Monaco'ya transfer olmuştur. Bu transfer, genç oyuncu için kariyerinde bir sıçrama noktası olmuştur. Monaco'da da performansını sürdüren Jakobs, burada hem ligde hem de Avrupa kupalarında forma giymektedir.

4 / 5 Jakobs, 21 Ağustos 2020'de teknik direktör Stefan KuntzStefan Kuntz tarafından Almanya'nın 21 yaş altı milli takımına çağırıldı. 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan Almanya'nın kadrosunda yer aldı.