Çatalca, İstanbul'un batı sınırında yer alan bir ilçedir. Yüzölçümü olarak İstanbul'un en büyük, nüfus olarak ise Adalar ve Şile'den sonra en küçük ilçesidir. Çatalca'da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda köy var. Her biri kendine özgü güzellikleri ve tarihiyle ziyaretçileri büyülüyor. Bu köylerde doğayla iç içe bir yaşamın keyfini çıkarabilir, taze ürünlerin tadına bakabilir, yöresel kültürü keşfedebilirsiniz. Çatalca köyleri arasında en popüler olanlardan bazıları şunlardır: