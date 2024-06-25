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İstanbul Çatalca köyleri: Çatalca'da gezilecek yerler

13:48 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 13:54 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
<p>Çatalca köyleri</p>
Çatalca köyleri

İstanbul'un karmaşasından uzaklaşarak doğayla iç içe bir yaşam mı hayal ediyorsunuz? O zaman Çatalca köyleri tam size göre!Yeşilin her tonunu barındıran bu köyler, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından bunalanlar için adeta bir vahadır. İstanbul Çatalca köyleri sadece doğal güzellikleriyle değil, yöresel lezzetleriyle de öne çıkıyor.İşte Çatalca’nın köyleri.

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Çatalca köyleri, şehrin karmaşasından uzaklaşmak ve doğayla iç içe bir yaşam sürmek isteyenler için ideal bir yer. Çatalca köyleri sadece doğal güzellikleriyle değil, yöresel lezzetleriyle de öne çıkıyor. Köylerde taze pişmiş ekmek, peynir, yoğurt ve bal gibi ürünler tadabilirsiniz. Ayrıca, yöresel yemeklerin tadına da bakabilirsiniz. İşte İstanbul Çatalca köyleri ve isimleri.

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Çatalca, İstanbul'un batı sınırında yer alan bir ilçedir. Yüzölçümü olarak İstanbul'un en büyük, nüfus olarak ise Adalar ve Şile'den sonra en küçük ilçesidir. Çatalca'da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda köy var. Her biri kendine özgü güzellikleri ve tarihiyle ziyaretçileri büyülüyor. Bu köylerde doğayla iç içe bir yaşamın keyfini çıkarabilir, taze ürünlerin tadına bakabilir, yöresel kültürü keşfedebilirsiniz. Çatalca köyleri arasında en popüler olanlardan bazıları şunlardır:

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Elbasan Köyü: Tarihi Rum evleri ve kiliseleri ile bilinen bu köy, Rum Ortodoks cemaatinin izlerini taşıyor.

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Kalfaköy: Osmanlı döneminden kalma hamamı ve camisi ile dikkat çeken bu köy, tarihi dokusu ile ziyaretçileri büyülüyor.

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Örencik Köyü: Terkos Gölü'ne yakınlığıyla bilinen bu köy, doğa severler için ideal bir yer.

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Çiftlikköy: Çiftlik ve tarlalarıyla bilinen bu köy, taze ürünler arayanlar için ideal bir yer.

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Karacaköy: Yaylaları ve ormanlarıyla bilinen bu köy, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal bir yer.

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AKALAN

AYDINLAR

BAŞAK

BELGRAT

CELEPKÖY

ÇANAKÇA

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DAĞYENİCE

GÖKÇEALİ

HALAÇLI

HİSARBEYLİ

GÜMÜŞPINAR

İHSANİYE


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İNCEĞİZ

KABAKÇA

KARAMANDERE

KESTANELİK

KIZILCAALİ

OKLALI

ORMANLI

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ÖRCÜNLÜ

SUBAŞI

YALIKÖY

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