Joao Mario, Portekizli bir futbolcudur ve tam adı João Mário Naval da Costa Eduardo'dur. 19 Ocak 1993 doğumlu olan Joao Mario, şu anda 31 yaşındadır. Orta saha pozisyonunda görev yapan Mario, hem kulüp kariyerinde hem de Portekiz milli takımında önemli başarılara imza atmıştır. En yüksek piyasa değerine 2016 yılında 35 milyon Euro ile ulaşan oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu, Uluslar Ligi, Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve Portekiz Lig kupası gibi başarıları bulunuyor. Peki Joao Mario kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario kariyeri...