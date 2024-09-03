Beşiktaş Joao Mario transferini resmen açıkladı. Joao Mario, 19 Ocak 1993 doğumlu Portekizli futbolcudur. Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Mario, orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. 2016 yılında Inter'e transfer olarak uluslararası alanda adını duyuran futbolcu, Portekiz Milli Takımı ile de önemli başarılar elde etmiştir. Peki Joao Mario kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, Beşiktaş’ın yeni transferinin kariyeri…
Joao Mario, Portekizli bir futbolcudur ve tam adı João Mário Naval da Costa Eduardo'dur. 19 Ocak 1993 doğumlu olan Joao Mario, şu anda 31 yaşındadır. Orta saha pozisyonunda görev yapan Mario, hem kulüp kariyerinde hem de Portekiz milli takımında önemli başarılara imza atmıştır. En yüksek piyasa değerine 2016 yılında 35 milyon Euro ile ulaşan oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu, Uluslar Ligi, Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve Portekiz Lig kupası gibi başarıları bulunuyor. Peki Joao Mario kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte, Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario kariyeri...
Joao Mario kimdir?
Benfica forması giyen Joao Mario, 19 Ocak 1993 yılında Porto’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Porto altyapısında başlayan João Mário, daha sonra Sporting altyapısına katıldı ve 2011'de profesyonel oldu. Sporting B takımında forma giydikten sonra, Ocak 2014'te yarım sezonluğuna Vitória Setúbal'a kiralandı. Sezon sonunda takıma geri döndü ve 2015 Portekiz Kupası ve 2016 Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.
Ağustos 2016'da 44,5 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında Inter'e transfer oldu. João Mário, Ocak 2018'te Premier League ekiplerinden West Ham United'a kiralandı, sonraki sezonlarda sırasıyla Lokomotiv Moskova ve Sporting'e kiralandı. Sporting ile 2020-21 sezonunda Primeira Liga şampiyonluğu yaşadı. 2021'de serbest oyuncu olarak Benfica'ya katıldı. João Mário, Benfica ile 2022-23 Primeira Liga şampiyonu oldu ve 2024 Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.
2023-2024 sezonunda Benfica formasıyla 51 maçta süre alan oyuncu 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Oyuncu geçtiğimiz sezon oynadığı maçların 20’sinde sol kanat olarak görev alırken bu mevkide 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Joao Mario Benfica formasıyla 149 maçta süre alırken 38 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon kariyerinde ise 127 maçta 36 gole etki etti.
Uluslararası düzeyde Portekiz'i temsil eden Joao Mario, ilk kez 2014'te millî takıma çağrıldı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan takımda yer aldı. Ayrıca 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.