Kaua Morais Vieira dos Santos, 11 Nisan 2003 tarihinde Brezilya'nın Vassouras şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol kalecisidir. Futbol kariyerine CR Flamengo'nun altyapısında başlayan Santos, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. İşte Kaua Santos’un hayatı ve futbol kariyeri.
2023 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olan Kauã Santos, burada profesyonel kariyerine devam etmektedir. 1,96 metre boyundaki kaleci, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve refleksleriyle tanınmaktadır.
2024 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynanan maçta yaptığı 10 kritik kurtarışla dikkat çeken Santos, bu performansıyla Avrupa Ligi'nde bir maçta en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kaleci olmuştur.
Bu başarılı performansının ardından Eintracht Frankfurt, Santos'un sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştır.
Kauã Santos, Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giymiştir. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla geleceğin önemli kalecileri arasında gösterilmektedir.
Kariyerine Almanya'da devam eden Santos, Eintracht Frankfurt'un önemli oyuncularından biri olarak takımına katkı sağlamaktadır.