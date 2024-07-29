2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Kenan Işık ile özdeşleşen, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu. İşte Kenan Işık'ın hayatı ve biyografisi.
Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.
Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.
Ünlü tiyayrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı.
Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu.
Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu.
Usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 4 saat süren bir ameliyat sonrası, doktorları tarafından hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılma sebebinin ise spordan sonra saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı olduğu belirtildi.
Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçının 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.
Kenan Işık hangi dizi ve filmlede oynadı?
1991 Sızı
1993 Süper Baba
1994 Kurtuluş
1995 Serada Aşk[3]
1997 Sıcak Saatler
1998 Cumhuriyet
2000 Hayat Bağları
2001-2002 Dadı
2002 Yeşil Işık
2004 Sayın Bakanım
2005 Aşk Oyunu
2005-2006 Belalı
2006 Emret Komutanım
2007 Fikrimin İnce Gülü
2008 Anında Görüntü Show
Kenan Işık sunuculuk yaptığı programlar
2000-2004 Kim Beş Yüz Milyar İster? Show TV / Kanal D
2005-2007 Kim Beş Yüz Bin İster? Show TV
2007-2008 Kim Bir Milyon İster? Star TV
2009 Dünya Bir Oyun Sahnesi ATV
2010-2011 Kelimenin Gücü
2011-2014 Kim Milyoner Olmak İster?