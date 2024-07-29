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Kenan Işık kimdir?

10:56 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:04 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Kenan Işık kimdir, nereli kaç yaşında?</p>
Kenan Işık kimdir, nereli kaç yaşında?

2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Kenan Işık ile özdeşleşen, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu. İşte Kenan Işık'ın hayatı ve biyografisi.

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Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. 

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Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de katan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. 


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Ünlü tiyayrocu, bir dönem gazetecilik de yaptı ve sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı.


Ayrıca 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 yılları arasında Star Haber'i sundu.

Kenan Işık'ın herkesin gözünde özdeşleştiği işi ise, zamanla ismi değişse de içeriği her zaman aynı kalan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı oldu. 

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Usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 4 saat süren bir ameliyat sonrası, doktorları tarafından hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılma sebebinin ise spordan sonra saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı olduğu belirtildi. 


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Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçının 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

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Kenan Işık hangi dizi ve filmlede oynadı?

1991 Sızı  

1993 Süper Baba  

1994 Kurtuluş

1995 Serada Aşk[3]  

1997 Sıcak Saatler

1998 Cumhuriyet  

2000 Hayat Bağları 

2001-2002 Dadı

2002 Yeşil Işık 

2004 Sayın Bakanım

2005 Aşk Oyunu

2005-2006 Belalı 

2006 Emret Komutanım

2007 Fikrimin İnce Gülü

2008 Anında Görüntü Show


Kenan Işık sunuculuk yaptığı programlar

2000-2004 Kim Beş Yüz Milyar İster? Show TV / Kanal D

2005-2007 Kim Beş Yüz Bin İster? Show TV

2007-2008 Kim Bir Milyon İster? Star TV

2009 Dünya Bir Oyun Sahnesi ATV

2010-2011 Kelimenin Gücü

2011-2014 Kim Milyoner Olmak İster?

#Kenan Işık
#Kenan Işık hayatı
#Kenan Işık ölümü
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