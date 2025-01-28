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Kevin Danso kimdir?

Kevin Danso kimdir?

09:5828/01/2025, Salı
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Kevin Danso kimdir?

Kevin Danso, 19 Eylül 1998'de Avusturya'nın Voitsberg şehrinde doğmuş, 26 yaşında bir defans oyuncusudur. Futbol kariyerine İngiltere'de Reading altyapısında başlamış, ardından MK Dons ve FC Augsburg'un genç takımlarında devam etmiştir. İşte Kevin Danso’nun hayatı ve kariyeri.

Kevin Danso, 19 Eylül 1998 tarihinde Avusturya'nın Voitsberg şehrinde doğdu. Defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lens'de forma giymektedir.

Kevin Danso kariyeri

Profesyonel kariyerine 2017 yılında FC Augsburg'da adım atan Danso, burada 41 maçta 3 gol kaydetmiştir. 2019-2020 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'a kiralanmış ve Premier League'de 6 maçta forma giymiştir.

2020-2021 sezonunda ise Fortuna Düsseldorf'a kiralanarak 2. Bundesliga'da 32 maçta 2 gol atmıştır.

2021 yılında Fransa'nın RC Lens takımına transfer olan Danso, burada istikrarlı bir performans sergilemiş ve 2024 yılı itibarıyla 111 maçta 4 gol atmıştır. Ayrıca, Avusturya millî takımıyla 24 maçta görev almıştır.

Danso, 1.90 m boyunda olup, stoper mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayağını kullanan oyuncu, güçlü fiziği ve defansif yetenekleriyle tanınmaktadır.

Altyapı kariyeri

2013-2014: Reading

2013-2014: MK Dons

2014-2016: FC Augsburg

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