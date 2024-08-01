Koramiral Kadir Yıldız'ın özgeçmişi merak ediliyor. 28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'de doğan Koramiral Kadir Yıldız, 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimi aldı. Peki Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Hangi görevlerde bulundu? İşte Koramiral Kadir Yıldız'ın hayatı ve kariyeri.

1 / 5 Koramiral Kadir Yıldız, 28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimi aldı.

2 / 5 2004'te deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede TCG Ege Komutanlığı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

3 / 5 2014'te tuğamiral rütbesine terfi etti. 2014-2016 arası İskenderun Deniz Üssü Komutanlığı, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı.

4 / 5 2017'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2017-2019 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2019-2020 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı yaptı.