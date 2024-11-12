KPSS memur alım puanları, düz memur kadrolarına atanırken alınan önemli kriterlerden biridir. Lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılan KPSS sınavları sonrasında adayların kazanabileceği puanlar, her yıl kadro dağılımına göre kayıtlı taban puanlarla doldurulur. Düz memur atama puanları genellikle tercih edilen kadronun içerdiği kuruma ve değişmeye göre farklılık gösterir. İşte ÖSYM tercih kılavuzu, güncel lisans, önlisans ve ortaöğretim memur atama puanları.
KPSS memur alım puanları, kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adayların yerleşebilmek için almaları gereken minimum puanlardır. Düz memur atama puanı olarak da adlandırılan bu puanlar, her yıl yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre, başvuru sayısı, açılan kadro sayısı ve adayların genel başarısı gibi faktörler göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından belirlenir. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim memur atama ve yerleştirme puanı ise adayların eğitim seviyelerine göre farklılık gösterir. Son yıllardaki bazı atamalarda oluşan taban puanları şu şekildedir:
Memur hangi puan türüne göre alıyor
Kamu personel alımlarına göre memur KPSS P3 puan türüne göre alınmakta.
KPSS P3 puan türü nedir?
KPSS P3 puan türü, en yaygın kullanılan puan türüdür ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. P3 puanı, lisans mezunlarının büyük bir kısmının tercih ettiği ve kamu kurumlarındaki çeşitli memur pozisyonları için gerekli olan puandır.
Bu puan türü, aşağıdaki mesleklerde kullanılır:
Memur
Öğretmen
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
İdari Memur
Zabıt Katibi
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır. KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan kadrolardır. KPSS B grubu sınavı 2 yılda bir uygulanır. KPSS B grubu atamaları, merkezi alım ve kurumsal alım olmak üzere 2'ye ayrılır. Kurumsal atamalar, ilgili kurumun planladığı tarihlerde gerçekleşir. Merkezi atamalar ise KPSS P3 puan türü baz alınarak gerçekleştirilir.
KPSS P3 puan türüne göre alım yapan kurumlar hangileri?
B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı