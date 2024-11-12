KPSS memur alım puanları , kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adayların yerleşebilmek için almaları gereken minimum puanlardır. Düz memur atama puanı olarak da adlandırılan bu puanlar, her yıl yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre, başvuru sayısı, açılan kadro sayısı ve adayların genel başarısı gibi faktörler göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından belirlenir. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim memur atama ve yerleştirme puanı ise adayların eğitim seviyelerine göre farklılık gösterir. Son yıllardaki bazı atamalarda oluşan taban puanları şu şekildedir: