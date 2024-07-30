Maurits Kjaergaard futbol kariyeri

Şubat 2021'de Red Bull Salzburg formasıyla ilk maçına çıktı. 8 Mart 2022'de, 2021-22 sezonunun son 16 turunda Bayern Münih'e deplasmanda 7-1 yenildikleri maçta ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Bu sayede, 18 yaş ve 255 günlükken, turnuvada gol atan en genç Danimarkalı oyuncu oldu.