Maurits Kjaergaard, Danimarkalı bir futbolcudur. 26 Haziran 2003 tarihinde doğmuş olup, 2024 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Orta saha mevkiinde oynayan Kjaergaard, futbol kariyerine Danimarka'da başlamıştır. İşte Maurits Kjaergaard hayatı ve futbol kariyeri.
Maurits Kjærgaard, 26 Haziran 2003 tarihinde Herlev-Danimarka’da doğdu. Avusturya Bundesliga kulübü Red Bull Salzburg'da orta saha oyuncusu olarak oynayan Danimarkalı profesyonel futbolcudur.
Maurits Kjaergaard futbol kariyeri
Şubat 2021'de Red Bull Salzburg formasıyla ilk maçına çıktı. 8 Mart 2022'de, 2021-22 sezonunun son 16 turunda Bayern Münih'e deplasmanda 7-1 yenildikleri maçta ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Bu sayede, 18 yaş ve 255 günlükken, turnuvada gol atan en genç Danimarkalı oyuncu oldu.
Lyngby Boldklub: Kjaergaard, genç yaşlarda Lyngby Boldklub'un altyapısında futbol eğitimine başlamıştır.
FC Liefering: 2019 yılında Avusturya'nın FC Liefering takımına transfer olmuştur.
Red Bull Salzburg: 2021 yılında Red Bull Salzburg'a katılmıştır. Bu takımda, Avusturya Bundesliga'da ve Avrupa kupalarında forma giymiştir.
Kjaergaard, Danimarka milli takımlarının çeşitli yaş gruplarında forma giymiştir. Danimarka U-17, U-19 ve U-21 takımlarında görev almıştır.
Orta saha pozisyonunda oynamaktadır ve genellikle oyun kurucu rolünde sahada yer almaktadır. Hızı, tekniği ve oyun görüşü ile dikkat çeken bir oyuncudur.