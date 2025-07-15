Avrupa macerası ise Portekiz kulüpleriyle başladı. İlk olarak Rio Ave forması giyen Taremi, daha sonra FC Porto'ya transfer oldu ve burada kariyerinin zirve dönemlerinden birini yaşadı. Porto'da gösterdiği golcü performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Taremi, 2024 yazında İtalya Serie A devi Inter Milan'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.