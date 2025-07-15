Mehdi Taremi, 18 Temmuz 1992 tarihinde İran'ın Buşehr şehrinde dünyaya gelmiş İranlı millî futbolcudur. Taremi, forvet pozisyonunda görev yapmakta ve Serie A ekibi Inter'de forma giymektedir. Taremi, İran millî futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. İşte Mehdi Taremi’nin hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri.
Mehdi Tarımi, 18 Temmuz 1992 tarihinde İran'ın Buşehr şehrinde doğdu.İranlı millî formasını da giyen Mehdi Tarımi, Serie A ekibi Inter'de forma giymektedir.
Mehdi Taremi'nin futbol kariyeri, memleketinin takımlarından Barg Bushehr altyapısında 10 yaşında başladı. 14 yaşına geldiğinde Iranjavan FC altyapısına geçiş yaptı. Profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım atan Taremi, 2013-2014 sezonunda Iranjavan formasıyla 22 maçta 12 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Bu performansıyla İran futbolunun önemli kulüplerinden Persepolis'in teknik direktörü Ali Daei'nin ilgisini çeken Taremi, Temmuz 2014'te Persepolis'e transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiren Taremi, ardından Katar'ın Al-Gharafa takımına geçti.
Avrupa macerası ise Portekiz kulüpleriyle başladı. İlk olarak Rio Ave forması giyen Taremi, daha sonra FC Porto'ya transfer oldu ve burada kariyerinin zirve dönemlerinden birini yaşadı. Porto'da gösterdiği golcü performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Taremi, 2024 yazında İtalya Serie A devi Inter Milan'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Taremi, santrafor mevkisinde etkili olmasının yanı sıra sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilen çok yönlü bir oyuncudur. İran millî futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Mehdi Taremi Altyapı kariyeri
2004-2006 Bargh Bushehr
2006-2009 Iranjavan FC
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım Maç (Gol)
2009-2010 Iranjavan FC 9 (0)
2010-2013 Shahin Bushehr FC 8 (1)
2013-2014 Iranjavan FC 22 (12)
2014-2017 Perspolis 87 (45)
2018-2019 El-Ğarafe 30 (13)
2019-2020 Rio Ave 30 (18)
2020-2024 Porto 122 (64)
2024- Inter 6 (0)
Millî takım kariyeri
2011-2012 İran U-20 6 (0)
2015- İran 75 (42)