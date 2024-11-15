TANSİYON YÜKSELDİ





Dev karşılaşma öncesi yüz yüze gelen ikili arasında sinirler gerildi ve Mike Tyson kendisini daha fazla tutamadı. Jake Paul, yerde ilginç hareketler yaparak sahneye çıktı ve Mike Tyson'ın ayak ucuna basarak yüz yüze geldi. Bu durumu kendisine tehdit ve saygısızlık olarak algılayan Tyson, Paul'ün yüzüne sert bir tokat attı.





Görevlilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, Mike Tyson'ın oldukça sinirli olduğu ve onlarca kişi tarafından zor zaptedildiği görüldü.





Kariyerinde 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet bulunan “demir yumruk” lakaplı Tyson, en parlak döneminde boksu zirveye taşıyan isimdi. Bir anlamda kapalı gişenin tanımıydı. Ancak günümüzde izlenme ve gişe deyince Paul bu alanda zirvede. Dünyanın en fazla izlenen yayıncıları arasında gösterilen Paul, boks kariyerine 2019 yılında başladı. YouTube’ta 20.8 milyon takipçi ve yaklaşık 7.7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, profesyonel olarak 11 dövüşe çıktı. 27 yaşındaki boksör, 7’si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.