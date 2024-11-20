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MSÜ 2025 sınav takvimi belli oldu! ÖSYM'ye göre Milli Savunma Üniversitesi başvuru, sınav ve sonuçları ne zaman?

MSÜ 2025 sınav takvimi belli oldu! ÖSYM'ye göre Milli Savunma Üniversitesi başvuru, sınav ve sonuçları ne zaman?

11:3020/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2025 başvuru, sınav ve sonuç tarihi ÖSYM tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri öğrenci adaylarını belirlemek için yaptığı MSÜ sınavı başvuruları Ocak ayında alınmaya başlanacak. Peki, MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM MSÜ başvuru, sınav ve sonuç tarihleri takvimi...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri, 2025 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Askeri öğrenci olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları 2025 MSÜ için takvim belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2025


Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak 2025 Perşembe günü başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. MSÜ sınavının geç başvuruları ise 30 Ocak'ta alınacak.

MSÜ 2025 SINAVI NE ZAMAN?


ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Sınav sonuçları ise 18.03.2025 tarihinde açıklanacak.

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