Muhammed Deif, 1996’da İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikastla öldürülen Yahya Ayyaş’tan eğitim aldığı biliniyor. Öte yandan Gazze’nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişinin de o olduğu da biliniyor. Muhammed Deif kimdir? İşte Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif’in hayatı ve biyografisi.