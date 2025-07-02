Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatilinde olan öğrenciler için geri sayım başladı. Eylül ayı itibarıyla sınıflara dönecek tüm kademelerde hazırlıklar başlıyor. Peki; MEB ile okullar ne zaman açılacak, ara tatiller ve yarıyıl tatili hangi tarihlerde olacak? İşte milyonlarca öğrenci ve veli için merak edilen yeni dönem detayları…
İlkokul, ortaokul ve liselerde 20 Haziran Cuma günü yaz tatilinin başlangıcıyla birlikte 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı sona erdi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Okullar ne zaman açılacak?" ve "2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlayacak?" sorularının cevabı ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvimin yayınlanmasıyla birlikte merak edilip araştırılan sorular cevabını buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre okullar yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.