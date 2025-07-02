İlkokul, ortaokul ve liselerde 20 Haziran Cuma günü yaz tatilinin başlangıcıyla birlikte 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı sona erdi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Okullar ne zaman açılacak?" ve "2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi ne zaman başlayacak?" sorularının cevabı ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takvimin yayınlanmasıyla birlikte merak edilip araştırılan sorular cevabını buldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...