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Ömer Rasim Şişman kimdir?

Ömer Rasim Şişman kimdir?

16:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Ömer Rasim Şişman kimdir?</p>
Ömer Rasim Şişman kimdir?

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ömer Rasim Şişman Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili seçildi. 1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ömer Rasim Şişman, Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü dereceyle bitirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş’tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçildi. İşte Ömer Rasim Şişman’ın hayatı ve özgeçmişi.

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından, yerine vekalet edecek isim Ömer Rasim Şişman oldu. Ömer Rasim Şişman kimdir, aslen nerelidir, ne iş yapıyor, hangi görevlerde bulundu?

Tamamı CHP'li üyelerden oluşan Beşiktaş Belediye Meclisi, 23 Ocak tarihinde saat 14.00'te toplanarak başkan vekili seçimini gerçekleştirdi. Yapılan oylamada 3 boş oya karşılık, 26 oy alan Ömer Rasim Şişman, belediye başkan vekili seçildi. Peki Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman kimdir, nereli?

Ömer Rasim Şişman kimdir?

Ömer Rasim Şişman 1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlayan Şişman, Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede İşletme yüksek lisansı yaptı.

Ömer Rasim Şişman, uzun yıllar CHP'de çeşitli görevler alan ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürüttü.

 Şişman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş’tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçildi. Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini de sürdürüyor.

#Ömer Rasim Şişman
#Beşiktaş Belediyesi
#Ömer Rasim Şişman hayatı

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