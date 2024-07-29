Pepelu olarak bilinen José Luis García Vayá, İspanyol bir profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkinde görev yapmaktadır ve şu anda Sevilla'da forma giymektedir. Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Peki Pepelu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı, oyun tarzı nasıl?
Pepelu, futbol kariyerine İspanya'da başladı ve çeşitli gençlik takımlarında oynadıktan sonra profesyonel futbola adım attı. Kariyeri boyunca genellikle orta saha mevkinde görev almış ve özellikle ön libero pozisyonunda başarılı performanslar sergilemiştir. Pepelu, Sevilla formasıyla 39 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. İşte Pepelu’nun hayatı, futbol kariyerine ilişkin detaylar.
Pepelu (José Luis García Vayá) 11 Ağustos 1998 tarihinde Dénia-İspanya’da doğdu. Pepelu, La Liga kulübü Valencia'da orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel futbolcudur.
Dénia, Alicante, Valensiya Topluluğu'nda doğan Pepelu, Dénia'da başladıktan sonra 2012'de Levante'nin genç takımına katıldı. 7 Eylül'de yedek takımla ilk kez A takıma çıktı, Tercera División'un Castellón'a karşı 1-1 berabere kaldığı maçta devre arasında oyuna girdi.
Ağustos 2017'de Levante'nin B takımı dördüncü lige düştükten sonra Pepelu, bir sezon boyunca üçüncü ligdeki Hércules'e kiralandı. Düzenli bir başlangıç oyuncusu olarak, sezon boyunca toplamda 32 maçta katkıda bulundu.
Kiralıktan sonra Pepelu, üçüncü ligde de B takımının düzenli ilk 11'inde yer aldı ve 2018-19 sezonunda kariyerinin en iyi altı golünü attı. 26 Temmuz 2019'da, Primeira Liga takımı Tondela ile bir yıllık kiralık anlaşmayı kabul ettikten sonra kariyerinde ilk kez yurt dışına taşındı.
Pepelu, 8 Eylül 2020'de Vitória SC ile bir yıllık kiralık anlaşma imzaladıktan sonra bir sezon daha Portekiz'de kaldı. Haziran 2022'de Pepelu, Levante ile 2032 yazına kadar sürecek on yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Pepelu, 8 Temmuz 2023'te, 5 milyon € karşılığında, en üst ligdeki şehir içi rakipleri Valencia CF'ye transfer oldu . Oyuncu, 100 milyon €'luk bir serbest kalma maddesiyle beş yıllık bir sözleşme imzaladı.