Pepelu, 8 Eylül 2020'de Vitória SC ile bir yıllık kiralık anlaşma imzaladıktan sonra bir sezon daha Portekiz'de kaldı. Haziran 2022'de Pepelu, Levante ile 2032 yazına kadar sürecek on yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Pepelu, 8 Temmuz 2023'te, 5 milyon € karşılığında, en üst ligdeki şehir içi rakipleri Valencia CF'ye transfer oldu . Oyuncu, 100 milyon €'luk bir serbest kalma maddesiyle beş yıllık bir sözleşme imzaladı.