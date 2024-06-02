Pınarbaşı belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kim kazandı Deniz Yağan mı Menduh Uzunluoğlu mu?

Oy sayımı ile birlikte Pınarbaşı 2 Haziran yerel seçim sonuçları da kesin olmayan sonuçlara göre netleşti. Buna göre, CHP'nin Deniz Yağan 289 farkla seçimi kazandı.